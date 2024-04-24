Хинштейн анонсировал поправки о запрете выдавать иностранцев-участников СВО

Их в ближайшее время внесут в Госдуму

В ближайшее время на рассмотрение Государственной думы будет внесен законопроект, запрещающий выдавать другим странам иностранцев — ветеранов боевых действий, если им грозит преследование за участие в специальной военной операции. Об этом в среду, 24 апреля, рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Парламентарий рассказал в своем Telegram-канале, что добровольцу из Сербии Александру Йокичу, который сражается за интересы России в зоне СВО, грозит депортация на родину. Там отважному сербу грозит 25 лет тюремного заключения за наемничество, запрещенное сербским законодательством.

Йокичу четырежды отказывали в выдаче российского паспорта, поскольку он в свое время подписал контракт с Донецкой Народной Республикой, еще не входившей в состав России, а не с российским Министерством обороны.

Хинштейн пообещал обратиться в Министерство внутренних дел России для решения этого вопроса, подчеркнув, что такие добровольцы — "наши, и мы их не бросим".

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство тех, кто заключил контракт на службу в Вооруженных силах, а также членов их семей. Такое же право есть у иностранных граждан, уволившихся из ВС России в период спецоперации.

При этом Владимир Путин назвал полной чушью сообщения о том, что северокорейские добровольцы якобы участвуют в боевых действиях в рамках спецоперации на Украине на стороне России.

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