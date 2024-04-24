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Харьков лишился собственной электрогенерации

12:40
  • среда
  • 24 апреля 2024

В городе разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ

Харьков лишился возможности самостоятельно генерировать электричество из-за серьезных разрушений энергетической инфраструктуры. Об этом в среду, 24 апреля, рассказал мэр города Игорь Терехов.
Одна из крупнейших ТЭС на Украине полностью уничтожена

Как отметил политик, в Харькове были разрушены все трансформаторные подстанции и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), а потому "сегодня собственной генерации у города Харькова нет".

Сейчас энергоснабжение Харькова обеспечивается за счет других областей, однако дефицит в энергосистеме города сохраняется, поэтому введены графики отключения электричества как для жителей, так и для производственных предприятий, цитирует Терехова ТАСС.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВС России нарастят интенсивность ударов в рамках специальной военной операции, в том числе по логистическим центрам и базам хранения западного оружия. В тот же день полсотни взрывов прогремело в Харькове после прилета по тракторному заводу.

До того российские военные нанесли удар по телевизионной вышке в Харькове. Как сообщалось, есть основания полагать, что телебашня использовалась для размещения систем наведения ВСУ, которые применялись при атаках на мирное население и гражданские объекты Белгородской области.

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