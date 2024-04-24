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Попова: в России выявили 61 новый вирус

12:53
  • среда
  • 24 апреля 2024

Большую часть из них переносят комары

В России выявили 47 новых вирусов у комаров и 14 - у клещей. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает РИА Новости. Глава ведомства отчитывалась об изучении вирусного пейзажа в стране. 

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Попова подчеркнула, что эпидемиологи готовы изучать все, что может нанести вред. Сейчас идет работа над составлением национального каталога патогенов. Вся имеющаяся информация уже оцифрована. 

До конца года эксперты Роспотребнадзора планируют пополнить коллекцию до 40 тысяч штаммов. Тогда в России будет самый большой каталог патогенов. Сейчас крупнейшим считается американский. 

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