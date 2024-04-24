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В Москве заметили бронетехнику НАТО

12:33
  • среда
  • 24 апреля 2024

Трофеи привезли на выставку

Трофейную технику из зоны спецоперации привезли в Москву на Поклонную гору.

В частности, это танк Leopard и боевая машина пехоты Marder немецкого производства, американская БМП Bradley, шведская БМП CV90, французская бронированная машина АМХ-10RC и другие. Всего будет представлено более 30 образцов

Образцы трофейной техники выставят на площади перед Музеем Победы, их можно посмотреть с 1 мая в течение месяца, сообщает РИА Новости

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