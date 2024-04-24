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Максим Гаман: город выставит на торги по аренде три земельных участка в ТиНАО

12:53
  • среда
  • 24 апреля 2024

С победителями аукционов заключат договоры аренды на 2,5 года

В ТиНАО на торги по аренде выставят три земельных участка площадью 0,4 гектара. Аукцион пройдет во втором квартале 2024 года. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Максим Гаман. Он добавил, что договоры аренды будут заключаться на 2,5 года.

Участки расположены в Вороновском, Марушкинском и Краснопахорском поселениях. В аренду из сдают для того, чтобы развить там инфраструктуру. В частности победители аукционов смогут построить там торговые объекты общей площадью более двух тысяч квадратных метров. Так в деревне Марушкино должны возвести торговый комплекс. В нем можно будет разместить магазины, ремонтные мастерские, ателье, парикмахерские и химчистки. Подобные объекты появятся в деревне Косовке и поселке Подсобного Хозяйства Минзаг.

Председатель Минкомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что ТиНАО – это одна из самых перспективных территорий для развития. Застройка идет с нуля и она требует развития инфраструктуры. Поэтому возведение объектов торгово-коммерческого назначения необходимо для создания благоприятной городской среды.

В торгах могут принять участие все желающие. Победители должны будут за 2,5 года возвести и сдать в эксплуатацию торговые объекты.

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