Песков прокомментировал арест замминистра обороны Иванова

В Кремле осведомлены о случившемся

В вопросе об уголовном деле против заместителя министра обороны России Тимура Иванова необходимо ориентироваться на официальную информацию. Такую рекомендацию дал в среду, 24 апреля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля отметил, что вокруг этой темы уже возникли перетолки и спекуляции, а потому важно полагаться лишь на официальные данные, тем более что продолжается следствие.

Отвечая на вопрос, обсуждал ли Владимир Путин ситуацию с Ивановым с его непосредственным начальником — министром обороны Сергеем Шойгу, пресс-секретарь президента подчеркнул, что у главы государства в период СВО ежедневно проходят контакты с Шойгу, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Тимур Иванов решением суда помещен в следственный изолятор до 23 июня. Туда же отправился его предполагаемый подельник Сергей Бородин. Следователи считают, что два фигуранта вступили в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в форме услуг имущественного характера. Это происходило при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны.

Источники уверяют, что Иванов находился в разработке в рамках антикоррупционных процедур уже довольно длительное время, а оперативное сопровождение уголовного дела ведет военная контрразведка Федеральной службы безопасности. По вменяемому замминистра преступлению предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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