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Песков: Ситуация на поле боя в зоне СВО слишком красноречива

13:05
  • среда
  • 24 апреля 2024

Кремль оценил попытки Запада изменить положение на фронте

Никакие новые партии оружия для киевского режима, поставляемые западными донорами, не изменят динамику на фронте. Такое заявление сделал в среду, 24 апреля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представлены новые герои СВО

Как подчеркнул спикер Кремля, ситуация на поле боя в рамках российской спецоперации сложилась слишком красноречивая и однозначная, а потому "мы по-прежнему не устаем повторять, что все вот эти новые и новые партии оружия, которые уже наверняка готовы, не изменят динамику на фронте", сообщает РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков уже отмечал, что российские вооруженные силы, задействованные в спецоперации, улучшают свои позиции. Как подчеркивал спикер Кремля, "в целом динамика сейчас для всех абсолютно понятна", ее не изменят планы Вашингтона отправить Киеву новую военную помощь.

При этом глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал, что за период проведения СВО украинская армия потеряла уже около полумиллиона человек. Несмотря на такие огромные жертвы, киевский режим не смог достичь поставленных целей в контрнаступлении, подготовкой которого занимались натовские инструкторы.

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