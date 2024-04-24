Власти Харькова заявили, что региону грозит экоцид

На коммунальный полигон несанкционированно сливаются тонны опасных отходов

Власти Харькова заявили о возможной экологической катастрофе в регионе в ближайшее время. На коммунальный полигон, куда обычно свозится мусор, стали выливать токсичные отходы. Информация появилась в одном из украинских телеграм-каналов. Указывается, что речь идет о полигоне ТБО в селе Смирновка, недалеко от Лозовой.

Расследование ситуации начал департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины. Названы как минимум четыре организации, которые причастны к сбросу опасных отходов. По предварительной версии туда сливаются побочные продукты переработки нефти.

В списке участников коррупционной схемы также областные чиновники и представители министерства экологии. В частности журналисты утверждают, что советница министра Татьяна Тимочко руководит теневым бизнесом в области утилизации отходов.

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