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Власти Харькова заявили, что региону грозит экоцид

13:30
  • среда
  • 24 апреля 2024

На коммунальный полигон несанкционированно сливаются тонны опасных отходов

Власти Харькова заявили о возможной экологической катастрофе в регионе в ближайшее время. На коммунальный полигон, куда обычно свозится мусор, стали выливать токсичные отходы. Информация появилась в одном  из украинских телеграм-каналов. Указывается, что речь идет о полигоне ТБО в селе Смирновка, недалеко от Лозовой. 

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Расследование ситуации начал департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины. Названы как минимум четыре организации, которые причастны к сбросу опасных отходов. По предварительной версии туда сливаются побочные продукты переработки нефти. 

В списке участников коррупционной схемы также областные чиновники и представители министерства экологии. В частности журналисты утверждают, что советница министра Татьяна Тимочко руководит теневым бизнесом в области утилизации отходов. 

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