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Названо число проживающих в Москве ветеранов ВОВ

13:23
  • среда
  • 24 апреля 2024

Все они ждут День Победы

В Москве в настоящий момент проживают 16,5 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ).

Все они готовятся встретить День Победы, заявил агентству "Москва" заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

Ранее в России стартовала акция "Георгиевская лента", она пройдет с 24 апреля по 9 мая. В преддверии Дня Великой Победы тысячи волонтеров  будут раздавать на улицах городов и посёлков символ памяти.

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