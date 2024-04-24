Кремль подтвердил позицию по "санитарной зоне" на Украине

Эту инициативу высказывал президент России Владимир Путин

Россия не меняет позицию по "санитарной зоне" для защиты российских городов от украинских ракет. Такое заявление сделал в среду, 24 апреля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как подчеркнул спикер Кремля, в этом плане ничего не меняется, особенно на фоне сообщений из Соединенных Штатов о планах поставить киевскому режиму дальнобойные ракеты ATACMS, сообщает РИА Новости.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что дополнительная мобилизация для создания "санитарной зоны" в Белгородской области, подвергаемой постоянным обстрелам ВСУ, не потребуется. Как подчеркнул руководитель оборонного ведомства, соответствующие предположения — "это глупость, полная абсолютно".

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о возможных пределах потенциальной "санитарной зоны" вокруг региона. Чтобы обезопасить ДНР от украинских обстрелов, такая зона она должна находиться в Днепропетровской области, полагает политик.

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