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Кремль подтвердил позицию по "санитарной зоне" на Украине

13:31
  • среда
  • 24 апреля 2024

Эту инициативу высказывал президент России Владимир Путин

Россия не меняет позицию по "санитарной зоне" для защиты российских городов от украинских ракет. Такое заявление сделал в среду, 24 апреля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Как подчеркнул спикер Кремля, в этом плане ничего не меняется, особенно на фоне сообщений из Соединенных Штатов о планах поставить киевскому режиму дальнобойные ракеты ATACMS, сообщает РИА Новости.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что дополнительная мобилизация для создания "санитарной зоны" в Белгородской области, подвергаемой постоянным обстрелам ВСУ, не потребуется. Как подчеркнул руководитель оборонного ведомства, соответствующие предположения — "это глупость, полная абсолютно".

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о возможных пределах потенциальной "санитарной зоны" вокруг региона. Чтобы обезопасить ДНР от украинских обстрелов, такая зона она должна находиться в Днепропетровской области, полагает политик.

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