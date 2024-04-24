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Генпрокурор пообещал привлечь к ответу виновных в масштабном ущербе от паводка

14:39
  • среда
  • 24 апреля 2024

Пострадали десятки тысяч людей

Генеральная прокуратура привлечёт к ответу виновных в масштабном ущербе от паводка. Об этом заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов, выступая с докладом в Совете Федерации.

Он подчеркнул, что одной из причин затопления населённых пунктов стало неприменение гидрологической сети для прогнозирования паводка. Из тысячи автоматизированных комплексов и постов пятая часть на момент проверки не работала. А принятые меры в ответ на требование устранить нарушения оказались неэффективными.

"Отсутствие достоверной информации о показателях притока воды в ответственный момент и не позволило предотвратить глобальное затопление территорий нескольких регионов. Это стало одной из причин чрезвычайного происшествия. В результате пострадали десятки тысяч людей. Их имуществу, экономике нанесён значительный ущерб, который ещё предстоит оценить. О ситуации мною доложено главе государства", - сообщил Краснов.

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