Коллектив "Ленкома" передал в зону спецоперации гумпомощь

Артисты уже не в первый раз поддерживают наших военных

Коллектив столичного театра "Ленком Марка Захарова" передал в зону спецоперации автомобиль и гуманитарную помощь.

Ленкомовцы уже не в первый раз поддерживают наших военных. В прошлом году они также отправляли гуманитарную помощь и машину, которая поступила в распоряжение санитарно-медицинских служб.

Кроме того, артисты регулярно приезжают со спектаклями в центральный военно-клинический госпиталь имени Вишневского. А некоторые из участников труппы выступают с благотворительными концертами в зоне боевых действий.

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