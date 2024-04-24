В Москве собрались политологи и эксперты из стран постсоветского пространства

В столице обсудили укрепление культурных связей

Укрепление деловых и культурных связей стран постсоветского пространства обсудили сегодня в Москве. На презентации некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества "Евразия".

Она будет оказывать поддержку молодёжи, предпринимателям, спортсменам, деятелям науки, а также представителям других сфер. На мероприятии собрались эксперты и политологи из России, Армении, Казахстана, Молдавии, Белоруссии, Киргизии.

"Наш проект обязательно взлетит и будет успешным, потому что он нужен людям. Мы в начале очень большого и правильного пути, за которым уже, среди прочего, и решение крупных межгосударственных вопросов, проблемных вопросов, которые не смогли за человечество решить так называемые страны коллективного запада, они на себя эту ответственность вроде бы приняли, но и тут, увы, с треском провалились", - заявил Константин Косачёв, заместитель председателя Совета Федерации России.

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