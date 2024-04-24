В Москве подготовили уникальное цифровое шоу "Тутанхамон. В поисках вечной жизни"

Оно проходит в пространстве Luminar на территории МФК "Солнце Москвы"

Посетить гробницы египетских фараонов и узнать удивительные факты об их жизни можно будет на уникальном цифровом шоу "Тутанхамон. В поисках вечной жизни".

Разделить триумф археолога Говарда Картера и вместе с ним зайти в гробницу самого загадочного Мальчика-Царя и в деталях рассмотреть древние сокровища - инкрустированные драгоценными камнями колесницы, царский трон и знаменитую маску. В арт-пространстве Luminar подготовили уникальное цифровое шоу "Тутанхамон. В поисках вечной жизни" - это фантастическое путешествие в Долину фараонов и мир древней цивилизации.

"Для разработки шоу был привлечен египтолог Максим Лебедев, то есть все шоу пронизано интересными фактами, уникальными историями - теми, которые не известны обывателю. И будет очень интересно про это узнать. У нас пять локаций, пять форматов подачи цифрового искусства", - рассказала Карина Агаджанова, управляющий директор LUMINAR.

Шоу гарантирует полное погружение в эпоху и смещение границ привычного пространства. Действие разворачивается прямо перед зрителями, и они могут свободно перемещаться по локациям, ощущая под ногами песок пустыни и наблюдая за путешествием крылатой души, в которую верили египтяне. Это представление на стыке истории, искусства и самых современных технологий.

"В Luminar очень много проекторов, диодных экранов, единая серверная система по управлению контентом, с возможностью настраивать разные сценарии по времени и показам. Здесь очень хорошее качество картинки и качество звука, поэтому иммерсивность ощущается очень сильно", - отметил Алексей Розов, сооснователь, генеральный продюсер SILA SVETA.

Раскрыть тайны древней цивилизации и ощутить себя частью истории можно уже в эту пятницу в пространстве Luminar на территории МФК "Солнце Москвы".

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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