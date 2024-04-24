Собянин: С начала года рост производства обрабатывающих отраслей в Москве составил 17%

Мэр посетил научно-производственное предприятие "Спецкабель"

Столичная промышленность вносит огромный вклад в импортозамещение. Объёмы производства на московских заводах за последние лет удвоилось. Как идёт работа в модернизированном цеху оптических кабелей на предприятии в Гольянове, сегодня проверил мэр Москвы Сергей Собянин. Там же глава города пообщался с сотрудниками.

Гигантские катушки, сложенные в три ряда, и десятки тысяч километров намотанных на них кабелей. Масштаб производства виден наглядно. Московский завод "Спецкабель" - один из крупнейших в России разработчиков и изготовителей кабелей и проводников. Предприятие - стратегическое. А потому пользуется особым вниманием и поддержкой столичных властей.

Сергей Собянин осмотрел модернизированный цех оптических кабелей. Здесь завершили капительный ремонт и установили 37 единиц современного оборудования. Благодаря своему статусу промышленного комплекса завод имеет ряд преференций от города: налоговые льготы, дешевые кредиты и компенсации части затрат на закупку новых линий. Все эти бюджетные вложения предприятие потом возвращает. Увеличенными в разы объёмами производства и уникальной продукцией.

"Московская промышленность вносит огромный вклад в импортозамещение и обеспечение технологического суверенитета России. За последние годы московские заводы удвоили объемы производства. В первые месяцы 2024 года рост производства обрабатывающих отраслей составил 17%", - сообщил Собянин.

"Спецкабель" выпускает продукцию, без которой не может обойтись, по сути, ни одна отрасль российской экономики: от нефтяной до авиационной и атомной промышленности. Всего здесь производят свыше 6 тысяч изделий. Первыми в мире разработали герметизированный кабель категории 5 для систем противопожарной защиты и АСУ. Первыми в России создали серию огнестойких кабелей с изоляцией и провода с низкой токсичностью.

"Проведена отечественная разработка установки герметизации, которая позволила нам получить полностью герметизированный оптический кабель как в радиальном направлении, так и в продольном. Такие кабели - основное их применение - это надводный и подводный флот. Герметизация продольная позволяет повысить существенно выживаемость экипажа в случае возникновения внештатных ситуаций, когда присутствует возможность распространения воды", - рассказал Андрей Гусев, руководитель отдела оптических кабелей и оптических кабельных сборок.

Масштабы производства - почти 40 тысяч километров кабелей в год - обеспечивают около 500 сотрудников. Кадры - как на подбор. Почти все с высшим образованием. Каждый первый говорит: со стороны кажется, что работа монотонная. На самом деле, постоянно разные задачи. И возможность карьерного роста.

"Работаю уже более 5 лет. Раньше работал мастером на производстве оптических кабельных сборок. Теперь перешел на производство кабелей. Очень интересно. Есть к чему стремиться", - рассказал Алексей Григорьев, мастер оптических кабельных сборок, инженер-конструктор.

Половина сотрудников - молодежь. Выпускники профильных институтов: Московского энергетического и Бауманки. Это как раз наглядный пример того, что в стране сейчас востребованы рабочие специальности. Проблем с трудоустройством точно не будет.

В планах у руководства предприятия - дальнейшая модернизация существующих рабочих площадок и строительство еще одного цеха. Это позволит удвоить объёмы производства.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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