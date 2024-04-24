Врачи больницы им. Юдина помогли пациентке с редким заболеванием

Женщине грозила ампутация стопы

Врачи больницы имени Юдина помогли пациентке, которой грозила ампутация стопы. Женщина лечилась от редкого заболевания - артропатия Шарко. Это коварный недуг медленно и часто незаметно разрушает кости с суставами. Но даже обнаружив болезнь на ранней стадии, медикам приходится делать операцию.

Передвигаться по больничному коридору для 51-летней Елены с недавних пор стало настоящим удовольствием. До этого долгое время женщина лечилась от редкого заболевания стопы - артропатия Шарко. Эта патология влияет не только на саму подвижность пациента, но даже способна привести к ампутации поражённой конечности.

Коварный недуг в первую очередь разрушает кости и суставы, при этом человек не чувствует боли, ведь работа центральной нервной системы в области "стоп" так же дает сбой. Впоследствии костная ткань срастается неправильно и появляется ряд осложнений.

"Происходит усталость на переломы, вывихи костей и резко нарастают деформации стоп. И именно уже в этой ситуации они обращаются, когда деформация стоп не только уже очень грубая, но и еще иногда сопровождаются дефектами", - пояснил Станислав Оснач, травматолог-ортопед ГКБ им. С.С. Юдина.

В случае с Еленой заболевание удалось обнаружить на ранней стадии. Однако поврежденную стопу все равно пришлось оперировать. На место разрушенного органа врачи установили индивидуальный 3D-имплант из пористого титана. Со временем кость проросла в эти поры и длина стопы осталась прежней. Теперь у Елены впереди еще долгий период реабилитации. Ногу придется нагружать постепенно и аккуратно. При этом так же нужно постоянно наблюдаться у специалистов, чтобы предотвратить возможный рецидив болезни.

Причем, в подобных операциях используют импланты отечественного производства. Врачи совместно с инженерами разрабатывают необходимый протез индивидуально под каждого пациента. Благодаря такому совместному подходу удается не только максимально сохранить собственные суставы пациента, но и по возможности вернуть его к привычной жизни.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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