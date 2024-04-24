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Таможенники обнаружили 19 редких попугаев в аэропорту Жуковский

15:03
  • среда
  • 24 апреля 2024

Пернатых передали в "Зоосад Деда Мороза" в Великий Устюг

Пернатое сокровище: 19 редких попугаев обнаружили таможенники в аэропорту Жуковский в грузе из Киргизии.

Сотни птиц прибыли в столицу на адрес 63-летнего москвича. В документах были указаны знакомые всем виды попугаев - волнистые, кореллы, неразлучники, амадины. Но оказалось, что среди них припрятаны и краснокнижные особи: 4 пёстрые розеллы и 15 новозеландских какариков.

Пернатых изъяли и передали в "Зоосад Деда Мороза" в Великий Устюг. Остальных птиц вернули отправителю в Ош, а против получателя возбудили административное дело.

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