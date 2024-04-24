Театр на Таганке отпраздновал 60-летие

В честь юбилея в театре решили провести конкурс среди молодых поэтов

"Таганке" - 60! Легендарный театр отпраздновал юбилей концертом "В поисках жанра". Такие даты принято отмечать премьерой, но "Таганка" всегда была вне правил.

Там в честь юбилея решили провести конкурс среди молодых поэтов. Из 900 заявок выбрали 10 лауреатов - их стихи и прозвучали на легендарной сцене в исполнении ведущих артистов. А музыкальный коллектив театра исполнил песни Владимира Высоцкого по-новому.

"Конечно, это, в первую очередь, театр музыкальный, потому что у Любимова обязательно была очень музыкально образованная труппа, и такая же остаётся в театре на Таганке нынче. И, естественно, это поэзия и, естественно, это драйв, это стихийность, это провокация", - рассказала директор Московского театра на Таганке Ирина Апексимова.

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