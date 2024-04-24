Песков объяснил невмешательство в инцидент с главой МЧС Чечни

МВД провело проверку после попытки задержания Алихана Цакаева.

Инцидент с участием министра чрезвычайных ситуаций Чечни Алихана Цакаева — не прерогатива Кремля, поэтому администрация президента не может в это вмешиваться. Такое заявление сделал в среду, 24 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спикер Кремля подчеркнул, что "это прерогатива соответствующих органов, которые отвечают за безопасность дорожного движения, других органов". От других комментариев он воздержался, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что 14 апреля машину Цакаева задержали на границе с Дагестаном за нарушение правил дорожного движения, неподчинение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов и попытку скрыться от полиции. Цакаев "вел себя агрессивно, высказывался нецензурной бранью в адрес полицейских" и даже ударил правоохранителей, пришлось усмирять его с помощью наручников.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что против главы МЧС по Чечне была совершена "постыдная провокация", хотя Цакаев "не совершал грубого нарушения".

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