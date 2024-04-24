ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пять лошадей королевской гвардии разбежались по Лондону

13:59
  • среда
  • 24 апреля 2024

Животные сбросили с себя гвардейцев от сильного испуга

Переполох в Лондоне. По городу разбежались пять лошадей королевской конной гвардии. Об этом пишет издание The Telegraph. Отмечается, что животные испугались во время традиционных утренних маневров.

В ДТП с лошадью в Иркутской области пострадали пять человек
Врачи ГКБ им. Юдина смогли восстановить откусанный лошадью палец

Беглецы кинулись куда глаза глядят и скакали по районам, расположенным вблизи Букингемского дворца. Одна из лошадей врезалась в туристический автобус и разбила лобовое стекло. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что у животного течет кровь. Издание утверждает, что в результате ЧП пострадали пять человек.

Эксперты удивлены таким поведением лошадей. В дворцовой гвардии их специально обучают ничего не боятся и спокойно находиться рядом с городским транспортом. Полиция совместно с военными разыскивают сбежавших животных.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Лошадь
Лошадь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.