Пять лошадей королевской гвардии разбежались по Лондону

Животные сбросили с себя гвардейцев от сильного испуга

Переполох в Лондоне. По городу разбежались пять лошадей королевской конной гвардии. Об этом пишет издание The Telegraph. Отмечается, что животные испугались во время традиционных утренних маневров.

Беглецы кинулись куда глаза глядят и скакали по районам, расположенным вблизи Букингемского дворца. Одна из лошадей врезалась в туристический автобус и разбила лобовое стекло. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что у животного течет кровь. Издание утверждает, что в результате ЧП пострадали пять человек.

Эксперты удивлены таким поведением лошадей. В дворцовой гвардии их специально обучают ничего не боятся и спокойно находиться рядом с городским транспортом. Полиция совместно с военными разыскивают сбежавших животных.

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