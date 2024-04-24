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Адвокат опроверг слухи об обвинениях замминистра Иванова в госизмене

14:14
  • среда
  • 24 апреля 2024

Есть только дело о взятке

Замминистра обороны Тимура Иванова обвиняют во взяточничестве, а не в государственной измене.

Об этом в среду, 24 апреля, сообщил РИА Новости адвокат Мурад Мусаев. "Никаких других обвинений кроме объявленного обвинения во взятке там нет", - сказал он.

Другой адвокат замминистра Денис Балуев сообщил RT, что ему тоже ничего неизвестно об обвинениях в госизмене и добавил, что его подзащитный отрицает свою вину по делу о взятке.

"Только публикации читаю последние, и они у меня вызывают удивление. Юридически это закреплено никак", - подчеркнул он.

В Кремле по делу Иванова призвали ориентироваться только на официальную информацию. "Сейчас очень много разных перетолков вокруг этого всего <…> Идет следствие", - подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее суд арестовал Тимура Иванова на два месяца – до 23 июня. В СИЗО также отправился его предполагаемый подельник Сергей Бородин. Следователи считают, что два фигуранта вступили в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в форме услуг имущественного характера. Это происходило при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

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