Блиновская изъявила готовность погасить ущерб в 918 млн рублей

Она почти год находится под следствием

"Королева марафонов" Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате более 918 миллионов рублей налогов и отмывании денег, готова погасить причиненный государству ущерб. Об этом заявила в среду, 24 апреля, адвокат блогера Наталия Сальникова.

В Московском городском суде, где решается вопрос о продлении обвиняемой срока ареста, юрист заявила, что ею уже получено разрешение следователя о снятии ареста с некоторого имущества Блиновской, чтобы с его использованием погасить задолженность перед бюджетом.

Прокуратура при этом указывает, что о необходимости расплатиться по налоговым долгам обвиняемая задумалась лишь после того, как ей ужесточили меру пресечения, сообщает ТАСС.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, рассказывая об уголовных делах в отношении популярных блогеров, подчеркивал, что "это не некая тенденция — претензии к ним ничем не отличаются от претензий к любому другому бизнесу".

После задержания Блиновской в Совете Федерации посоветовали кабмину проработать вопрос о налогообложении доходов, получаемых организациями и физическими лицами от осуществления ими деятельности в интернете.

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