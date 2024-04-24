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На Украине начали отправлять в дисбат за отказ выполнять приказы

14:39
  • среда
  • 24 апреля 2024

Осудили уже пятерых военных

Суды на Украине начали выносить приговоры военнослужащим за отказ выполнять приказы командования во время попыток удержать позиции в селе Крынки в Херсонской области.
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Как пишут украинские средства массовой информации, пять лет лишения свободы получил морской пехотинец, которому при обороне южной границы Крынок был дан приказ наступать и овладеть участком земли. Военный не подчинился приказу, а на суде заявил, что вообще больше не хочет служить в ВСУ.

Два года службы в дисциплинарном батальоне получил стрелок-санитар из Львовской области. Он отказался выполнять приказ о форсировании Днепра и закреплении в Крынках, объяснив это отсутствием надлежащей подготовки, сообщает "Лента.ру".

Ранее социологи подсчитали, что около 10 миллионов человек активного населения может потерять Украина из-за мобилизации. Украинцы массово отказываются от гражданства и пытаются сбежать из страны, чтобы не попасть под насильственную мобилизацию и отправку на убой.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отмечал, что мобилизация до полумиллиона человек, планы которой вынашивают на Украине, нужна киевскому режиму только для получения денег от Запада.

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