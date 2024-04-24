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Один человек погиб и трое пострадали при возгорании цистерн под Симферополем

14:38
  • среда
  • 24 апреля 2024

К ликвидации пожара привлекли более 100 спасателей

Один человек погиб в Симферополе при возгорании цистерн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. Как минимум три человека пострадали в результате ЧП. 

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Цистерна вспыхнула в Крыму в среду днем. По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение техники безопасности при производстве работ. 

На месте развернут оперативный штаб. К тушению привлекли более ста спасателей и двадцать единиц техники. 

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