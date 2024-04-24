В сложившейся ситуации виноват не только Зеленский

Украина сегодня - это полигон, на котором отчасти решается судьба будущего мирового порядка.

Крупнейшие ядерные державы уже фактически воюют на ее территории, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Это понимают все", - заявил он на первом заседании Всебелорусского народного собрания (ВНС).

Киевская власть опустилась до сделки с Западом, обменивая оружие на жизни украинцев. В сложившейся ситуации виноват не только президент Владимир Зеленский.

"На моих глазах от работы первого президента Украины до последнего: все делили, грабили и воровали. Скажу откровенно: я предупреждал всех, что это плохо закончится", - сказал Лукашенко.

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