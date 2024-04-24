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Защита обжалует арест замминистра обороны Иванова

14:49
  • среда
  • 24 апреля 2024

Он помещен в СИЗО на два месяца

Защита намерена добиваться освобождения из следственного изолятора обвиняемого в коррупции заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Об этом в среду, 24 апреля, рассказал его адвокат Денис Балуев.
Замминистра обороны Иванова отправили в СИЗО

Как отметил юрист, он не видит оснований содержать Иванова под арестом, поскольку замминистра не собирается скрываться или как-либо препятствовать следствию.

Адвокаты настаивают на избрании Иванову любой меры пресечения, не связанной с содержанием в следственном изоляторе и собираются "обязательно обжаловать в Мосгорсуде постановление о заключении его под стражу в кратчайшие сроки", сообщает "Интерфакс".

Ранее адвокат Мурад Мусаев опроверг слухи о том, что Иванова обвиняют в государственной измене. Юрист заверил, что "никаких других обвинений кроме объявленного обвинения во взятке там нет".

В администрации президента отказались давать какие-либо оценки случившемуся. Спикер Кремля Дмитрий Песков призвал ориентироваться на официальную информацию. Он отметил, что вокруг этой темы уже возникли перетолки и спекуляции, а потому важно полагаться лишь на официальные данные, тем более что продолжается следствие.

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