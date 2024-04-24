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Путин оценил ход борьбы с паводками

15:24
  • среда
  • 24 апреля 2024

Сил и средств для ликвидации последствий стихии привлечено достаточно

Президент России Владимир Путин поручил федеральным, региональным и местным властям продолжать оказывать пострадавшим от паводков всю необходимую поддержку.

Тюменская область готовится к пику паводка
Тюмень и Курган переживают пик паводка
В Кургане паводок достиг пика

Глава государства в среду, 24 апреля, проводит совещание по ликвидации последствий разгула стихии.

Президент, ссылаясь на поступающие доклады, отметил, что сил и средств для ликвидации последствий стихии привлечено достаточно. Путин заявил, что "спасатели вместе с коллегами на местах, а также сотрудниками других федеральных ведомств, силовых и правоохранительных органов, волонтерами, добровольцами действуют профессионально и слаженно".

Российский лидер велел реагировать на каждую жалобу и обращение граждан, а также продолжать помогать пострадавшим, в том числе деньгами, сообщает РИА Новости.

Тем временем в Абатском районе Тюменской области продолжает повышаться уровень реки Ишим. Вода поднялась за сутки еще на полметра и скоро может достигнуть критической отметки. Жителей в опасной зоне призывают покинуть свои дома, проводится экстренная эвакуация. При этом в городе Ишиме вода понемногу отступает.

В Кургане под водой вся правобережная часть города – несколько микрорайонов и более ста СНТ. Спасатели работают в круглосуточном режиме: эвакуируют и оповещают жителей. За ситуацией на месте следит глава МЧС Александр Куренков.

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