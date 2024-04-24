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В Европе испугались ответных мер на изъятие российских активов

15:33
  • среда
  • 24 апреля 2024

Французский политик Флориан Филиппо напомнил, что в России много европейских активов

Россия может ввести ответные меры, если Европа решит изъять российские активы и направить их на помощь Украине. Об этом заявил французский политик Флориан Филиппо. Он напомнил, что в России очень много европейских активов. И, в частности, французских. Слова Филиппо приводит РИА Новости

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Политик отметил, что изъятие ЕС российских средств - незаконно и создаст прецедент в международном праве. Нет никаких гарантий, что какая-либо страна не захочет воспользоваться такой возможностью. 

Напомним, после начала спецоперации на Украине, страны Европы и США заморозили активы России. Вышла гигантская сумма - 300 миллиардов евро. При чем большая часть лежит на счетах бельгийской фирмы. Ранее Европейский Центробанк выразил опасение, что изъятие российских активов может нести отрицательные репутационные риски. 

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