В Европе испугались ответных мер на изъятие российских активов

Французский политик Флориан Филиппо напомнил, что в России много европейских активов

Россия может ввести ответные меры, если Европа решит изъять российские активы и направить их на помощь Украине. Об этом заявил французский политик Флориан Филиппо. Он напомнил, что в России очень много европейских активов. И, в частности, французских. Слова Филиппо приводит РИА Новости.

Политик отметил, что изъятие ЕС российских средств - незаконно и создаст прецедент в международном праве. Нет никаких гарантий, что какая-либо страна не захочет воспользоваться такой возможностью.

Напомним, после начала спецоперации на Украине, страны Европы и США заморозили активы России. Вышла гигантская сумма - 300 миллиардов евро. При чем большая часть лежит на счетах бельгийской фирмы. Ранее Европейский Центробанк выразил опасение, что изъятие российских активов может нести отрицательные репутационные риски.

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