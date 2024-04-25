Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака

У Тельцов сложный период подходит к концу, а Рыбы могут рассчитывать на возвращение долга

Овны

Меркурий наконец закончил ретро фазу, но пока не собирается покидать ваш знак. Будьте готовы что-то переделывать, исправлять ошибки и переписывать набело.

Тельцы

Сложный период подходит к концу – вы, наконец, перестанете наступать на одни и те же грабли и думать одни и те же мысли. Закрываем тему и уходим вперед!

Близнецы

Вы вернетесь к привычному образу жизни и возобновите активность в социальных сетях. Не забывайте при этом уделять внимание семье и любимому человеку.

Раки

Неплохой день для переоценки своих карьерных перспектив или целей. Возможно, вы захотите поменять место работы или сменить офис на свой маленький бизнес.

Львы

Дела, связанные с учебой, сдвинутся с мертвой точки. Многие представители знака успешно закончат курсы, а желающие уехать на майские праздники, купят, наконец, билеты.

Девы

Отличный день для визита в банк, налоговую, социальный фонд, страховую компанию. Если это актуально, выделите время на эти дела, и закройте задачу.

Весы

Вам захочется поговорить с партнером, другом, психологом. Только не посвящайте в личные дела коллег или начальство – вам будет дискомфортно впоследствии.

Скорпионы

Что еще вы могли бы сделать для своего хорошего самочувствия? Возможно, нужна консультация врача или обследование – время для этого сейчас благоприятное.

Стрельцы

Родителям пора обратить внимание на детей и их запросы, касающиеся летнего отдыха. Всем остальным тоже не мешает купить билеты и спланировать отпуск.

Козероги

Вы долго думали продавать или покупать недвижимость, съезжать или оставаться. Теперь, когда Меркурий двинулся вперед, ваши процессы тоже придут в движение.

Водолеи

Наконец-то можно заняться делами, связанными с документами, юридическими вопросами. Назначайте переговоры, пишите важные письма – уже можно!

Рыбы

Меркурий в вашем финансовом секторе показывает, что пауза окончена. Вы получите заработанные деньги, вам отдадут долг, ваши товары наконец продадутся.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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