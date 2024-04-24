ВС России поразили цех по производству дронов ВСУ

ПВО сбила за сутки 299 украинских беспилотников в зоне СВО

Цех по производству беспилотных летательных аппаратов ВСУ уничтожили ВС России в зоне СВО. Об этом сообщили на брифинге в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что цех по производству украинских дронов, хранилище топлива, живая сила и военная техника ВСУ поражены за сутки ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии в 117 районах. Кроме того, ВС России уничтожили радиолокационную станцию кругового обзора П-18.

По данным Минобороны, средства противовоздушной обороны сбили тки 299 украинских беспилотных летательных аппаратов. Также ПВО уничтожила девять реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", а также шесть управляемых авиационных бомб "Hammer" производства Франции.

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