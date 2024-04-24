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Появились сообщения о госпитализации Леонида Ярмольника и его супруги

15:18
  • среда
  • 24 апреля 2024

Сам артист уверяет, что чувствует себя хорошо

Ряд телеграм-каналов распространили сообщение о госпитализации Леонида Ярмольника и его супруги Ольги. Якобы у актера и его второй половины проблемы с сердцем. В частности, об этом написал телеграм-канал Mash

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Журналисты сообщили, что Ярмольник с супругой почувствовали себя плохо несколько дней назад: слабость, давление. пришлось вызывать скорую. А врачи предложили госпитализацию. 

Сам артист эту информацию опроверг. Он заявил, что находится на репетиции в театре. А жена отправилась по делам. 

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