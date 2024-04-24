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В Госдуме предложили сажать за диверсии на 35 лет

15:53
  • среда
  • 24 апреля 2024

Сейчас наказание составляет 30 лет заключения

В нижней палате российского парламента разработали поправки в законодательство по ужесточению наказания за диверсии. Об этом в среду, 24 апреля, рассказал председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев.

Как написал парламентарий в своем Telegram-канале, предлагается увеличить ответственность по диверсионным преступлениям с 30 лет лишения свободы, как предусмотрено сейчас, до 35 лет.

Наряду с этим предлагается увеличить до пяти лет лишения свободы наказание за повреждение имущества по мотивам ненависти.

В ноябре 2023 года Второй западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил к пожизненному сроку организатора нападения на Брянскую область, при котором погибли два человека, один ребенок пострадал. Его судили по целому ряду статей, включая терроризм и государственную измену.

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену. Такая мера наказания может быть применена к уличенным в шпионаже или выдаче сведений, составляющих государственную тайну. Тогда же были подписаны поправки о лишении приобретенного гражданства России за тяжкие преступления против государства и терроризм.

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