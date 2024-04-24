Минздрав оценил состояние пострадавших в результате взрыва в Подмосковье

Полиция выясняет обстоятельства ЧП

Взрыв прогремел в подмосковном рабочем поселке Лотошино. Пострадали четыре человека в возрасте от 18 до 25 лет, сообщили в поселковой администрации телеканалу 360.

По данным Минздрава Московской области, у одного раненого - отрытый перелом правой и осколочные ранения левой голеней. Второй, самый старший, получил множественные осколочные ранения ног и тела. Двое других отделались легко - осколочные ранения правой скулы и поверхностная травма головы.

Двое пострадавших госпитализированы, оба в средней степени тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь, заявили в Минздраве. Уточняется, что информация о взрыве в поле в районе Колхозной улицы поступила 23 апреля в 23:49. Полиция выясняет, какое взрывчатое вещество использовали и каким образом оно там оказалось.

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