Мосгорсуд продлил арест Блиновской еще на три месяца

Защита обжалует это решение

Мосгорсуд продлил блогеру Елене Блиновской срок содержания под стражей до 26 июля 2024 года.

При решении была учтена позиция столичной прокуратуры. Суд оставил решение в силе, даже несмотря на то, что муж Блиновской ушел в зону СВО, а дети остались на попечении бабушки с дедушкой.

Как ожидается, защита намерена обжаловать это решение.

Елену Блиновскую подозревают в неуплате налогов на сумму более 900 миллионов рублей, а также легализацию денежных средств. "Королеву марафонов" поместили под домашний арест в апреле 2023 года. Однако в начале 2024 года из-за нарушений условий содержания Блиновскую отправили в СИЗО.

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