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Мосгорсуд продлил арест Блиновской еще на три месяца

15:49
  • среда
  • 24 апреля 2024

Защита обжалует это решение

Мосгорсуд продлил блогеру Елене Блиновской срок содержания под стражей до 26 июля 2024 года.
Блиновская изъявила готовность погасить ущерб в 918 млн рублей

При решении была учтена позиция столичной прокуратуры. Суд оставил решение в силе, даже несмотря на то, что муж Блиновской ушел в зону СВО, а дети остались на попечении бабушки с дедушкой.

Как ожидается, защита намерена обжаловать это решение.

Елену Блиновскую подозревают в неуплате налогов на сумму более 900 миллионов рублей, а также легализацию денежных средств. "Королеву марафонов" поместили под домашний арест в апреле 2023 года. Однако в начале 2024 года из-за нарушений условий содержания Блиновскую отправили в СИЗО.

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