Школьник умер на уроке физкультуры в Ростове-на-Дону

Мальчик потерял сознание и скончался до приезда врачей

В школе города Донецка Ростовской области скончался ученик. Мальчику стало плохо на уроке физкультуры. Об этом сообщает пресс-служба СУСК России по региону. По предварительным данным, ребенок потерял сознание на спортивной площадке.

Мальчику 12 лет. Особых проблем со здоровьем у него не было. Однако он скончался до приезда скорой помощи. Сейчас идет доследственная проверка по факту смерти школьника.

На месте работают эксперты. Им предстоит определить - что могло стать причиной кончины ребенка.

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