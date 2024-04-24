ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Школьник умер на уроке физкультуры в Ростове-на-Дону

16:10
  • среда
  • 24 апреля 2024

Мальчик потерял сознание и скончался до приезда врачей

В школе города Донецка Ростовской области скончался ученик. Мальчику стало плохо на уроке физкультуры. Об этом сообщает пресс-служба СУСК России по региону. По предварительным данным, ребенок потерял сознание на спортивной площадке. 
Ребенок с 12 пальцами на ногах родился в одном из российских регионов

Мальчику 12 лет. Особых проблем со здоровьем у него не было. Однако он скончался до приезда скорой помощи. Сейчас идет доследственная проверка по факту смерти школьника. 

На месте работают эксперты. Им предстоит определить - что могло стать причиной кончины ребенка. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Скорая
Скорая
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.