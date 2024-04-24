ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские войска перешли к новой тактике захвата населенных пунктов

16:11
  • среда
  • 24 апреля 2024

ВС России взяли под контроль Новомихайловку

Село Новомихайловка в ДНР российским войскам удалось взять под контроль благодаря применению новой тактики. Бойцы 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, поднявшие флаги РФ в центре села, напомнили, что бои за населенный пункт шли с февраля.

Российские войска захватили в Новомихайловке натовское оружие
Минобороны России объявило об освобождении Новомихайловки

Как рассказали военные "Российской газете", солдаты ВСУ стремились сражаться на дистанции, используя артиллерию, мины и беспилотники. Морпехи же перешли к тактике "два человека": двойка прикрывала, а другая двойка подходила к опорнику и зачищала его. Все группы сопровождали квадрокоптеровы.

Село Новомихайловка было взято под контроль российскими военными 20 апреля. Морпехи подчеркивают, что новая тактика позволила пробить оборону ВСУ. Под конец украинские военные просто побежали.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Российские войска в зоне СВО
Российские войска в зоне СВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.