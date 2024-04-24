Российские войска перешли к новой тактике захвата населенных пунктов

ВС России взяли под контроль Новомихайловку

Село Новомихайловка в ДНР российским войскам удалось взять под контроль благодаря применению новой тактики. Бойцы 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, поднявшие флаги РФ в центре села, напомнили, что бои за населенный пункт шли с февраля.

Как рассказали военные "Российской газете", солдаты ВСУ стремились сражаться на дистанции, используя артиллерию, мины и беспилотники. Морпехи же перешли к тактике "два человека": двойка прикрывала, а другая двойка подходила к опорнику и зачищала его. Все группы сопровождали квадрокоптеровы.

Село Новомихайловка было взято под контроль российскими военными 20 апреля. Морпехи подчеркивают, что новая тактика позволила пробить оборону ВСУ. Под конец украинские военные просто побежали.

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