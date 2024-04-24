Путин провел совещание по ликвидации последствий паводков. Главное

Президент призвал контролировать эпидемиологическую и санитарную ситуацию

Владимир Путин потребовал наладить работу с заявлениями пострадавших от паводков граждан, чтобы людям было понятно, на какую помощь они имеют право. Президент заявил об этом сегодня на совещании по вопросам ликвидации последствий наводнений в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. В нем приняли участие члены правительства, а также главы регионов и муниципалитетов, пострадавших от стихии.

Пик паводка сейчас переживает Тюменская область. Растет уровень воды в реке Ишим в Абатском районе и уже практически достиг критической отметки. В зоне подтопления 11 населенных пунктов с населением почти 20 тысяч человек. Идет экстренная эвакуация. Одновременно в Кургане показатель - 9 с половиной метров, что, по мнению гидрологов, говорит о том, что паводок отступает. Идет восстановление инфраструктурных объектов, подачи газа и электроэнергии, а также водоснабжения.

"Также важно постоянно контролировать эпидемиологическую и санитарную ситуацию. Не допускать спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости. Своевременно оказывать пострадавшим медицинскую и правовую помощь. Обращаю внимание, считаю необходимым в дальнейшем еще раз собраться уже в более широком составе и обсудить весь комплекс вопросов, связанных с предотвращением и защитой населенных пунктов от паводков", - заявил Путин.

Началась и выплата материальной помощи пострадавшим. Глава МЧС рассказал, как это происходит в Оренбургской, Тюменской и Курганской областях. Однако цифры вызвали у Владимира Путина вопросы.

"Вот в Оренбургской области принято более 400 тысяч заявлений от пострадавших граждан на оказание финансовой помощи. А выдано, вы сейчас сказали, 46 тысяч. Ну, это чуть более 10 процентов. И во всех других субъектах то же самое в процентном соотношении", - заявил Путин.

"Почему большой объем заявлено и 10 процентов выплат? Здесь проводим работу разъяснительную, потому что жители подают в связи с введением федерального ЧС, подают заявки абсолютно все, а не только в границах подтопленных территорий", - отметил Денис Паслер, губернатор Оренбургской области.

А вот суммы выплат, которые были установлены еще в 2008 году, по мнению Владимира Путина, уже пора пересмотреть. Президент поручил профильным ведомствам поработать над этим, как и изучить вопрос - за что пострадавшие от разгула стихии могут получать компенсации.

"Есть перечень имущества, по которому дают компенсации. Есть предложения его пополнить. Его вообще нужно отменить. Утрачено имущество - все, нужно выплачивать соответствующие компенсации. Ну что там считать, попадает туда стиральная машина или не попадает. Его нужно отменить", - заявил Путин.

В Оренбургской области паводок уверенно идет на спад. Только в Орске и Оренбурге ущерб оценивают десятки комиссий и в ближайшее время по мере того, как отступает вода, их число будет существенно увеличено. Дезинфицируются территории, сделано уже более 100 тысяч прививок от гепатита А. Жителям бесплатно помогают вывозить мусор и испорченную бытовую технику. Но многих людей волнует проблема с получением компенсаций за утраченное жилье.

"Предлагаем включить возможность предоставления выплат на восстановление домов гражданам, которые имеют второе жилье, хотя бы в трех случаях. Это когда второе жилье находится в ипотеке. Или когда оно приобретено на материнский капитал. Или когда доли в другом жилье меньше соцнормы 18 квадратных метров", - сообщил Василий Козупица, глава Орска.

"Виноваты здесь не инструменты. Маткапитал здесь ни при чем. Ни в одной стране мира системы помощи пострадавшим от паводков не существует. Только страховка. Застраховался - значит получил помощь, не застраховался - это на риск каждого человека. У нас эта система выстроена и ее нужно совершенствовать дальше. Если есть второе жилье или доля в другом жилом помещении, в соответствии с действующими нормами человек не получает компенсации. Нужно обязательно на эти вопросы посмотреть внимательно и неформально", - отметил Путин.

Владимир Путин также попросил глав регионов обратить особое внимание на поддержку семей с детьми и участников СВО, которые пострадали от паводка. Кроме того, необходимо обсудить с работодателями возможность предоставления сотрудникам дополнительных отпусков для восстановления жилья.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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