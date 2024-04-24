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Туристический поезд "Жемчужина Кавказа" получил вагон-СПА

18:09
  • среда
  • 24 апреля 2024

Состав откроет сезон уже 26 апреля

Услугами сауны теперь можно воспользоваться в пути. Такая возможность появилась в обновленном поезде "Жемчужина Кавказа", который знакомит туристов с достопримечательностями закавказских республик. В путешествие можно отравится не только из Москвы, но и из Тюмени, Екатеринбурга и Самары.

Обновленный круизный туристический поезд "Жемчужина Кавказа" с этого года получил фирменный внешний вид. В оформлении вагонов - изображения природных и культурных достопримечательностей республик Северного Кавказа, по которым проходит маршрут. Во всех городах путешественники смогут отправиться на экскурсию, оставив все свои вещи в поезде, который фактически является отелем.

"Есть интерес дальнейшего развития именно железнодорожного туризма. Меняя сервис и меняя возможности, мы фактически предоставляем совсем другие услуги для наших пассажиров. И мы понимаем, что становимся с каждым годом все для них интересней", - рассказал Иван Колесников, заместитель генерального директора ОАО "РЖД".

С этого года в составе поезда -  штабной вагон с зоной ресепшн, где путешественники круглосуточно смогут получить помощь менеджеров по туризму и подобрать экскурсии. Еще одно новшество - отдельный вагон-СПА с инфракрасной камерой, чтобы погреться и отдохнуть.

"Жемчужина Кавказа" - это флагманский туристический поезд нашей компании. В составе поезда курсировать будет 19 вагонов. 5 вагонов купейных, один вагон штабной. 4 вагон СВ. Два вагона "Люкс". Мы полностью обновили подвижной состав. Те вагоны, которые вы видите, еще в апреле находились в заводских цехах. Ряд вагонов построено, ряд вагонов капитально отремонтированы специально для этого поезда", - сообщил Владимир Пястолов, генеральный директор АО "ФПК".

И оформлены пейзажами Кавказа и цитатами из произведений Михаила Лермонтова. В обновленном поезде также предусмотрен целый вагон с душевыми и прачечная. "Жемчужина Кавказа" откроет сезон уже 26 апреля и проследует по городам Майкоп, Владикавказ, Грозный, Дербент и Нальчик.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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Туристический поезд "Жемчужина Кавказа"
Туристический поезд "Жемчужина Кавказа"
Туристический поезд "Жемчужина Кавказа"
Туристический поезд "Жемчужина Кавказа"
Туристический поезд "Жемчужина Кавказа"
Туристический поезд "Жемчужина Кавказа"
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