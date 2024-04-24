Посредником выступил Катар

Москва и Киев впервые провели переговоры по поводу детей. Посредником выступил Катар, сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова.

На переговорах в Дохе достигнута договоренность, что 29 детей переедут на Украину. Еще 19 ребят отправятся в Россию.

В Киеве в январе заявили, что с начала боевых действий на Украину вернулись 517 детей и 2828 взрослых. В декабре 2023 года Мария Львова-Белова говорила, что все дети, которые осенью 2022 года оказались отрезаны от близких из-за изменившейся линии фронта, вернулись в семьи.

Львова-Белова неоднократно рассказывала, что западные политики, искажая факты, называют эвакуацию украинских детей насильственной депортацией. При этом, как стало известно в конце марта, Россия при посредничестве Катара вернула на Украину шестерых детей.

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