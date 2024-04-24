Роспотребнадзор нашел новые вирусы у комаров и клещей

Исследования проходят в рамках федерального проекта "Санитарный щит"

Научно-исследовательские организации Роспотребнадзора тщательно изучают новые вирусы, обнаруженные у комаров и клещей на территории России. Как сообщила глава ведомства Анна Попова, выявлено 47 новых вирусов у комаров и 14 – у клещей.

Исследования вирусного пейзажа, по словам Поповой, проводятся в рамках федерального проекта "Санитарный щит". Он направлен на предотвращение возможных угроз и подготовку к их отражению.

Глава Роспотребнадзора сообщила, что выявленные вирусы в настоящее время тщательно изучаются специалистами ведомства. По предварительным данным, угрозы россиянам они не несут, передает РИА Новости.

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