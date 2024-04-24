Кулеба потребовал у США запасную батарею Patriot

Семь батарей в других странах украинский министр уже нашел

У Соединенных Штатов обязательно должна быть лишняя установка Patriot. Семь батарей ЗРК Украина уже нашла в других странах, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Украины прокомментировал задержки с поставками Patriot из Греции и Испании. По словам Кулебы, обнаруженные у европейских партнеров батареи могут быть использованы для защиты крупных городов.

Один комплекс ЗРК был приобретен в Германии, еще четыре были обнаружены, по ним ведутся переговоры, заявил Кулеба в интервью The Guardian. Министр добавил, что еще две батареи могут быть приобретены у Польши и Румынии вместо Греции. И еще одна обязательно найдется в запасе у американцев, уверен глава МИД.

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