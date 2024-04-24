Собянин: Москвичи выберут концепции благоустройства 8 общественных пространств

Принять участие в совместном проектировании можно онлайн

С москвичами обсудят концепции благоустройства общественных пространств. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Территория, объединяющая несколько домов, — особое место для жителей. Они лучше определяют, что им необходимо для комфортной жизни. Поэтому четыре года назад в рамках программы "Мой район" запустили в столице проект "Проектируем район", чтобы превращать пожелания жильцов в архитектурные концепции", - говорится в сообщении.

Полный список территорий опубликован в Телеграм-канале мэра.

"Принять участие в совместном проектировании можно и онлайн, проголосовав в опросе на платформе "Электронный дом", - отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что в этом году в Москве будет благоустроено 2,5 тысячи различных общественных пространств. Обновят 18 крупных общественных пространств. При этом благоустройство пройдет практически в каждом районе города, а не только в центре столицы.

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