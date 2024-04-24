Георгиевские ленты: что символизируют и как правильно носить

Символ победы в Великой Отечественной войне раздают волонтеры

В России стартовала "Георгиевская ленточка". Акция традиционно проходит накануне 9 мая. Символ победы в Великой Отечественной раздают волонтеры по всей стране. Берут желто-оранжевую ленту целыми семьями, ведь это не только память о великом подвиге, но и возможность поддержать тех, кто сегодня борется с фашизмом.

Мимо волонтёров с охапкой Георгиевских ленточек пройти просто невозможно - даже если очень спешишь. Прохожие моментально меняются в лицах. Чёрный цвет обозначает дым. Оранжевый - пламя. Носить обязательно возле сердца, ведь Георгиевская лента - не просто украшение.

"На машинах, на сумках - это запрещено. Потому что это всё-таки символ памяти и славы. Для меня это великий праздник. Праздник памяти, когда мы отдаём дань нашим предкам и, главное, что мы помним и не забываем о тех страшных событиях, которые произошли", - рассказала Людмила Айрих, координатор волонтёрского движения "Волонтёры Победы".

Георгиевская лента уже давно приобрела особый смысл - переплетая при этом прошлое и настоящее. Напоминая о том, что единство, честь и уважение к защитникам нашей Родины и есть те ценности, которые следует бережно хранить.

20 лет назад, когда акция стартовала, ленту повязывали, чтобы выразить благодарность ветеранам за великую Победу. Сегодня это возможность поддержать тех, кто в зоне СВО борется с нацизмом.

Раздают Георгиевские ленты во всех субъектах России - даже за полярным кругом! Присоединились к ежегодной акции и добровольцы из 35 государств.

"К сожалению, не во всех странах мы сможем провести. Потому что ряд государств приняли и запретили Георгиевскую ленту на законодательном уровне. Например, это Украина, Латвия, Литва, Молдавия - буквально недавно это сделала - Эстония и ряд других государств. Почему они это делают? Потому что боятся. Потому что действительно Георгиевская лента сегодня - это символ правды, это символ, который объединяет миллионы жителей России и других стран", - отметила Ольга Занко, председатель центрального штаба общественного движения "Волонтёры Победы".

Точки, где можно будет встретить волонтёров с Георгиевскими лентами, указана на официальном сайте общественного движения "Волонтёры Победы". Акция продлится до 9 мая.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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