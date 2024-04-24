Попова сообщила Мишустину о реализации проекта "Санитарный щит"

Созданы лаборатории высокого уровня биобезопасности

Вся территория страны, в том числе новые регионы, включены в "санитарный щит". Об этом главе кабмина Михаилу Мишустину сегодня доложила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

ПЦР-центры можно сдавать в более чем сотне городов. Службе удалось создать технологию. Она позволяет получить результаты экспресс-анализов в течение 40 минут. А раньше на это требовались сутки.

Созданы 20 лабораторий высокого уровня биобезопасности. Там специалисты работают с самыми опасными патогенами. Время реагирования на вспышки любых инфекций сократилось до 24 часов.

Также на встрече речь шла о контроле качества школьного питания и о ситуации в регионах, пострадавших от наводнения. Для предотвращения вспышки эпидемии 150 тысяч жителей сделали прививки от гепатита. Особое внимание служба уделяет дезинфекции территорий и снабжению граждан питьевой водой.

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