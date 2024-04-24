Подносова назвала главную задачу судебной системы

Нужно снизить нагрузку на суды

Глобальных изменений в судебной системе не планируется. Об этом сегодня заявила в телеинтервью председатель Верховного суда Ирина Подносова.

По ее словам, главные реформы были проведены в 90-е годы, когда вслед за изменением политической системы в стране были приняты фундаментальные законы, касающиеся судебной власти, которые обеспечили ее независимость.

Сегодня же главная задача - снизить нагрузку на суды, которая в последние годы возросла из-за возросшего числа обращений граждан, что, в свою очередь, свидетельствует о доверии людей к судебной системе.

"В июле 2023 года был внесен законопроект в Госдуму, и он прошел первое чтение, о внесении изменений в гражданский процессуальный кодекс. И если мы не можем снизить нагрузку путем уменьшения дел - я еще раз говорю - увеличение обращений граждан с каждым годом растет - то второй способ уменьшения нагрузки - это упрощение судебных процедур. Одним из предложений было увеличение порога дел, которые рассматриваются в упрощенных процедурах", - сообщила Ирина Подносова.

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