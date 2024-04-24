Взрывы гремят в Доброполье после удара ВС России по складу боеприпасов ВСУ

Горение может продолжаться несколько дней

Украинские пожарные не могут начать тушение пожара на складе боеприпасов ВСУ в Доброполье. Продолжается детонация снарядов, ситуация, по оценке властей, критическая.

По данным "Донбасс Медиа", ВС России нанесли удар около 13:00. Вслед за первым взрывом началась детонация - предположительно, снарядов для РСЗО.

Как сообщается, украинские военные организовали склад хранения боеприпасов и взрывчатых веществ на территории оптовой базы по улице Фестивальной. Местные власти заявляют, что горение и взрывы могут продолжаться несколько дней.

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