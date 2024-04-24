Шольц и Сунак договорились "сдерживать Россию" в Балтийском море

Свои страны они назвали "ведущими державами"

Великобритания и Германия – давние и стратегические партнеры, это ведущие державы, обеспечивающие безопасность в прибалтийском регионе. Об этом сказано в тексте соглашения по вопросам безопасности и обороны, подписанном по итогам переговоров канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Шольц и Сунак договорились сдерживать Россию у ее границ в Балтийском море, укрепив свое присутствие посредством совместных учений. Подчеркивается, что Москва представляет угрозу для евроатлантической безопасности – так что Лондон и Берлин, вместе с НАТО, намерены наращивать силы в регионе, сказано в документе, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

Как сообщалось ранее, Шольц и Сунак договорились, что страны будут работать вместе по вопросам обучения украинских пилотов и технического обслуживания вертолетов. Также канцлер и премьер заявили об увеличении инвестиций в оборонное обслуживание Украины.

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