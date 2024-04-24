Вашингтон тайно передал Киеву ракеты ATACMS

ВСУ уже использовали это оружие

Украина дважды использовала дальнобойные оперативно-тактические ракеты ATACMS для удара по целям на российской территории. Это оружие тайно передал Киеву Вашингтон еще в марте, сообщил источник издания Politico.

Ракеты были включены в пакет военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов, который президент США Джо Байден утвердил 12 марта. Сколько именно ракет было отправлено, источник издания не уточнил. Но добавил, что ВСУ впервые применили ATACMS рано утром 17 апреля. Удар был нанесен по российскому аэродрому в Крыму, примерно в 165 километрах от линии фронта.

ATACMS входят в номенклатуру боеприпасов реактивных систем залпового огня HIMARS. Эти боеприпасы регулярно передаются украинцам и не отражаются в публичных документах. О том, отправлять ли на Украину армейские тактические ракетные системы с дальностью до 300 километров, в администрации Байдена спорили в течение нескольких месяцев. Свои возражения Белый дом снял летом прошлого года, однако до сих пор об их отправке Киеву не сообщалось.

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