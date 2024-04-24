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Кабмин запретил консульствам выдавать паспорта украинцам призывного возраста

21:20
  • среда
  • 24 апреля 2024

Сами украинцы в ответ решили просить гражданства других стран

Кабмин Украины запретил зарубежным дипучреждениям выдавать загранпаспорта и внутренние паспорта мужчинам от 18 до 60 лет. Как сказано в принятом правительством постановлении, получение паспорта гражданина Украины – в том числе и для выезда за рубеж -  возможно только в территориальном подразделении Государственной миграционной службы.

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По данным украинских СМИ, исключения сделают для инвалидов первой и второй группы, а также тех, кто за ними ухаживает или их сопровождает. Кроме того, постановление не распространяется на родителей, усыновителей или опекунов детей с инвалидностью до 18 лет.

Украинцы уже оценили правительственную инициативу. В соцсетях появилось множество постов, авторы которых заявляют о решении просить гражданства другого государства, передает ТАСС.

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