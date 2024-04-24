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Захарова прокомментировала тайную передачу ракет Киеву

21:53
  • среда
  • 24 апреля 2024

Мир должен знать, какую фигу американцы держат в кармане

Англосаксы и киевский режим назойливо пытаются обманом втянуть мировое сообщество в некие конференции по "формуле Зеленского". А под прикрытием этих "мирных инициатив" Вашингтон продолжает наращивать террористический потенциал Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Захарова прокомментировала информацию о тайной передаче Вашингтоном Киеву ракет ATACMS. Сообщения американских СМИ поспешили "пояснить" в Пентагоне. Секретность поставок дальнобойных баллистических ракет ATACMS в марте, по словам военных, была соблюдена по просьбе Украины.

По словам Захаровой, мировое большинство должно знать, какую фигу американцы держат в кармане. Дипломат подчеркнула, что США планируют под предлогом мирных намерений затащить всех на саммит Зеленского в Швейцарии, одновременно подпитывая террористический потенциал Киева.

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